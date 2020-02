Tensione in casa Juve prima della sfida di Champions League contro il Lione. Tra i più nervosi Leonardo Bonucci. Lite nel riscaldamento tra il difensore bianconero e il centrocampista Blaise Matuidi. I due hanno avuto un acceso diverbio. Il centrale della Nazionale italiana ha rimproverato il compagno di non impegnarsi abbastanza: “Bisogna scaldarsi meglio”, una frase ripetuta più volte dal capitano della Juventus al francese. Ambiente non proprio sereno, dunque, nella squadra di Sarri.