Lite in casa Cagliari, Pavoletti e Cigarini allo scoperto: “ecco com’è andata”

Pavoletti e Cigarini hanno deciso di mettere un punto esclamativo in relazione alle ultime voci su una presunta lite in casa Cagliari che avrebbe causato il nuovo grave infortunio per l’attaccante. I calciatori si sono presentati in conferenza stampa e le indicazioni sono sembrate subito chiare. “Siamo qui per chiarire una situazione che vede interessati me e Leonardo. Non c’entrano nulla Birsa, Oliva, Nainggolan e altri. Abbiamo letto c…. incredibili, sono state dette tante cose non vere. Ci dispiace, perché se ne sono raccontate fin troppe. Ci tengo a ribadire che non c’è stata nessun tipo di rissa, chi ci conosce sa il rapporto che abbiamo. Sono uscite troppe cose da persone che non sanno. Sono messaggi che non stanno né in cielo né in terra, vogliono solo minare il nostro spogliatoio. Il nostro gruppo è unito, ci ha fatto fare la differenza”.

LITE IN CASA CAGLIARI, PAVOLETTI METTE LE COSE IN CHIARO SULL’INFORTUNIO – “Usciti dal ristorante, io e Ciga abbiamo iniziato a scherzare. Fuori c’erano alcuni ragazzi della squadra che ci hanno chiamato, mi sono girato e in quel momento ho avuto una torsione del ginocchio. Mi dispiace delle voci che siano uscite, stavo scherzando solo con Cigarini Mi sono ritrovato a terra senza un motivo, ora devo essere bravo a concentrarmi su quello che viene ora. Quale chirurgo scegliere, e quale percorso seguire. Il comunicato è stato secco perché eravamo choccati. Il ginocchio si è gonfiato, ieri sono stato tutto il giorno in Austria e mi sono sentito dire che il crociato è rotto. Sono stato io a organizzare la cena: ero la persona più contenta di questo mondo, volevo portare la mia allegria alla squadra. Il gruppo è unito e lo dimostra la presenza di tutti alla cena. Sul chirurgo: mi faccio delle domande, perché sicuramente il movimento è stato brutto”.