“Il Liverpool non vincerà il titolo! Premier a rischio”, l’incredibile allarme lanciato in Inghilterra

Il Liverpool sta dominando la Premier League. I Reds viaggiano spediti verso il titolo che manca da 30 anni. Ma dall’Inghilterra lanciano un incredibile allarme. Il Telegraph spiega che, in caso di sospensione definitiva del torneo a causa dell’emergenza Coronavirus, non è automatica la vittoria della squadra di Klopp. Ma il quotidiano britannico chiama in causa il regolamento e spiega che casi del genere non sono previsti. Dunque, ci sarebbe bisogno di una discussione al riguardo, che potrebbe anche decidere di non assegnare il titolo di campione d’Inghilterra e di considerare la stagione 2019/20 nulla. Uno scenario che avrebbe davvero del clamoroso. Cosa si devono inventare per non far vincere questo Liverpool!