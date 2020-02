Luca Toni sulla Juventus: “in bianconero sono arrivato nel periodo sbagliato, non rientravo nei piani di Conte”

Si avvicina la partita di campionato tra Verona e Juventus, partita insidiosa per la squadra di Maurizio Sarri che non può permettersi passi falsi per la zona scudetto, gli uomini di Juric fino al momento sono stati protagonisti di una stagione incredibile e puntano ad un torneo tranquillo. Un doppio ex è Luca Toni, l’ex attaccante della Nazionale dà indicazioni in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.

LA JUVENTUS – “In bianconero sono arrivato nel periodo sbagliato. Il primo scorcio di stagione, da gennaio a giugno 2011, con una squadra non certo al livello di quelle degli anni successivi, ero spesso infortunato, ho giocato poco e segnato solo un paio di gol. Ancora peggio è andata in seguito. Arrivò Antonio Conte, io non rientravo nei suoi piani e non giocai neanche un minuto. Ci sta, l’allenatore ha diritto di fare determinate scelte e Conte tra l’altro ha dimostrato di essere un grande tecnico. A gennaio me ne andai, ma senza creare nessun problema”.

SU VERONA-JUVE – “La Juve è chiaramente favorita ma deve stare attenta. Il Verona è la squadra rivelazione di questa stagione: tutti, io compreso, la davamo come prima candidata alla retrocessione, invece sta facendo un campionato incredibile. Devono segnare il prima possibile perché più la partita resta incerta, più aumentano le complicazioni. Il Verona in contropiede può essere letale”.

SU CRISTIANO RONALDO – “Quando uno arriva ai suoi livelli, al top assoluto, poi non vuole più scendere. E per restare lassù devi lavorare quotidianamente con grande intensità. Ed è stato molto bravo pure Sarri. Lo sta gestendo bene, mettendogli anche un po’ di pepe, come successo con quella sostituzione contro il Milan. Sta facendo una caterva di gol, ma anche Immobile è lanciatissimo e sta imitando il Quagliarella della scorsa stagione. E poi a breve ricomincerà la Champions e Ronaldo non credo che le giocherà tutte in campionato”.

SU BUFFON – “E’ l’ultimo rimasto in attività di quell’Italia campione del mondo e va ammirato: dopo tutto quello che ha fatto in carriera riesce ancora a trovare le motivazioni giuste”.