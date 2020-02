Il Ludogorets non si fida, club in ansia per il coronavirus: le misure preventive dei bulgati contro l’Inter

Tensione massima in casa Ludogorets per la trasferta di Milano contro l’Inter. La decisione di giocare la sfida a porte chiuse non basta per ridurre l’allerta coronavirus. Secondo quanto riferito dal sito dir.bg infatti, il club bulgaro ha adottato ulteriori misure di sicurezza per proteggere la squadra: un epidemiologo dalla Bulgaria viaggerà insieme a staff e calciatori che, al ritorno in patria, dovranno poi essere sottoposti ad un controllo specifico presso l’Accademia medica militare. Su richiesta del medico del club sono state acquistate 150 maschere di sicurezza per il soggiorno a Milano ed è stato suggerito di esporsi in modo minimo ai contatti con gli estranei in Italia.