Lukaku e Ibra? Sì, ma anche Adriano, le magie di Seedorf e Maicon, Milito e Kakà: quando il derby è storia!

Lo abbiamo detto ieri, e lo ribadiamo oggi, sempre senza esagerare: abbiamo assistito ad uno dei derby tra Inter e Milan più belli della storia, quantomeno recente. Non fosse altro, al di là degli aspetti prettamente tecnico-tattici della gara, per il canovaccio che ha assunto la stessa. Rossoneri in vantaggio e in pieno controllo, poi la pazza ed improvvisa rimonta, con all’interno tre pali ed una posta in palio – per chi ha vinto – altissima.

Ma è proprio l’idea di “derby tra i più belli della storia” ad averci incuriosito. E’ bastata qualche breve ricerca, ma solo per approfondire quelli che sono i ricordi di tante battaglie vissute negli anni, a confermare quanto già si sapeva: specie col nuovo millennio, questa sfida ha regalato emozioni anche a chi non è legato a questi colori. Il neutrale, il semplice appassionato, ieri come in passato si sarà divertito – allo stesso modo di un tifoso di Inter o Milan – nel guardare la partita. E quando si parla di storia recente non lo si fa per caso. Di derby belli ce ne sono stati anche ai tempi degli “olandesi” o dei “tedeschi”, anche ai tempi dei nostalgici anni ’80 o ’90. Ma forse, quanto si è vissuto più volte dal 2000 in poi, va oltre: rimonte storiche, partite ricche di gol, risultati pazzi ed emozioni in pieno recupero.

Siamo andati quindi a racchiudere i quattro derby che, insieme a quello di ieri, hanno fatto di diritto il loro ingresso nei migliori di sempre della storia recente.

Serie A 2003-2004: Milan-Inter 3-2

MARCATORI: 15′ Stanković (I), 40′ C. Zanetti (I), 57′ Tomasson (M), 58′ Kaká (M), 86′ Seedorf (M)

Il nostro breve viaggio parte dal 2004, esattamente 16 anni fa, giorno più giorno meno. Era, per l’esattezza, il 21 febbraio 2004. L’Inter all’intervallo è avanti 2-0: due “gollonzi” da calcio d’angolo di Stankovic e Cristiano Zanetti mandano avanti i nerazzurri di Zaccheroni. Nella ripresa cambia tutto: Tomasson-Kakà fanno 2-2 in due minuti. Poi, all’86’, il delirio: un siluro dell’ex Seedorf da casa sua fa esplodere la parte rossonera di San Siro.

Serie A 2005-2006: Inter-Milan 3-2

Marcatori: 24′ (rig.) Adriano (I), 39′ (rig.) Shevchenko (M), 61′ Martins (I), 85′ Stam (M), 90+3′ Adriano (I)

Un anno dopo, quasi due considerando che è dicembre 2005. Giorno 11. Sempre d’inverno, fa freddo ma non per chi sta in campo e sugli spalti. Lì c’è calore. E tante polemiche. E’ un derby acceso. Nel mirino finisce l’arbitro Messina, che regala un penalty all’Inter e ne assegna uno molto dubbio al Milan. Tutti accontentati: 1-1 con i centri di Adriano e Shevchenko. Nella ripresa Martins porta di nuovo i nerazzurri avanti e Staam pensa a ristabilire la parità che, tutti, pensano sia definitiva. E invece no. Perché Adriano vola più in alto di tutti su angolo e mette in rete al 93′.

Serie A 2006-2007: Milan-Inter 3-4

Marcatori: 17′ Crespo (I), 22′ Stanković (I), 50′ Ibrahimović (I), 53′ Seedorf (M), 72′ Materazzi (I), 79′ Gilardino (M), 90+4′ Kaká (M)

Spettacolo di gol, emozioni, capovolgimenti di fronte e rischio di una pazza rimonta. 28 ottobre 2006, primo derby post Calciopoli. Inter inarrestabile, Milan costretto a rincorrere per via della penalizzazione. Ma così come in classifica, anche in campo i nerazzurri scappano e i rossoneri provano a rispondere. Tris con Crespo, Stankovic e Ibrahimovic, Seedorf tiene viva la fiammella, Materazzi la spegne di nuovo ma poi si fa espellere. Non bastano le reti nel finale di Gilardino e Kakà.

Serie A 2011-2012: Inter-Milan 4-2

Marcatori: 14′ Milito (I), 44′ (rig.) Ibrahimović (M), 46′ Ibrahimović (M), 52′ (rig.) Milito (I), 80′ (rig.) Milito (I), 87′ Maicon (I).

37ª giornata, il Milan dice definitivamente addio allo Scudetto. Non basta il solito, monumentale, Ibra. Dall’altra parte c’è il timbro del Principe, diventato Re dopo il triplete. Anche se di triplete, in quell’Inter, è rimasto ben poco. C’è solo la soddisfazione di una rimonta dopo essere passata in vantaggio e poi a sua volta rimontata. A chiudere i conti è una magia di Maicon che non ha bisogno di essere raccontata, ma solo vista. Il video in basso è abbastanza eloquente.

Serie A 2019-2020: Inter-Milan 4-2

Nient’altro da aggiungere. Vi lasciamo con il link del nostro racconto.