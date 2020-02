Lutto nel mondo del calcio. Si è spento a 87 anni Harry Gregg, ex portiere nordirlandese del Manchester United. Fu fra i sopravvissuti del disastro aereo di Monaco di Baviera nel 1958, dove persero la vita 23 persone: in quell’occasione Gregg trasse in salvo diversi compagni di squadra e altri passeggeri. Era arrivato ai Red Devils nel 1957 per l’allora cifra record per un portiere di 23.500 sterline e fu votato miglior estremo difensore al Mondiale di Svezia del ’58.