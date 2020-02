Manchester City escluso dall’Europa, che succede ora? Guardiola (ma non solo) al passo d’addio: gli scenari

Il pesantissimo provvedimento della Uefa nei confronti del Manchester City apre clamorosi scenari per l’estate. Gli inglesi sono stati esclusi per due anni dalle coppe europee e difficilmente Pep Guardiola e molti calciatori attualmente in rosa rimarranno qualora il Tas confermasse la sentenza di primo grado. Le carte rischiano di essere rimescolate. Il Tribunale di Losanna, infatti, potrebbe “ammorbidire” la decisione della Uefa, ma difficilmente una pena così aspra sarà cancellata del tutto. Ecco allora rispuntare il sogno della Juventus, quello cullato la scorsa estate. Pep Guardiola sulla panchina bianconera, un’utopia che rischia di diventare realtà. Ma è altrettanto vero che il presidente bianconero Andrea Agnelli ha appena espresso la sua fiducia a Maurizio Sarri, sotto contratto per altre due stagioni. Quindi le nuove suggestioni su Pep a Torino non possono entrare nell’attualità, anche se non vanno accantonate.

Ma non solo Juventus per Guardiola. C’è anche un ritorno di fiamma del Barcellona. Un’altra situazione non facile, soprattutto per la presenza di Bartomeu in Catalogna. Il presidente blaugrana, però, potrebbe essere soppiantato in caso di nuove elezioni, riaprendo così la pista Guardiola. Ipotesi campate in aria al momento, ma difficilmente il tecnico rimarrà al City senza le coppe. Qualche tempo fa ammise: “Il mio futuro dipende dalla Champions”. Ecco, adesso che non c’è più, cosa succederà?

Non solo l’allenatore. Potrebbe partire anche l’esodo dei calciatori. E che calciatori! David Silva è in scadenza di contratto, ma a 34 anni la sua carriera in Europa sembra chiusa. Possibili mete gli Usa o l’Oriente. Leroy Sané e Bernardo Silva sono due dei gioiellini con più mercato. Bayern ma non solo su di loro. E poi i pezzi da 90. Quelli che potrebbero chiedere di essere ceduti scatenando le fantasie di diversi club nonostante le cifre altissime. Parliamo di de Bruyne, Sterling e Aguero. Insomma, ancora qualche mese e potrebbe partire l’asta. E, pur trattandosi di estate, non si parlerà di fantacalcio.