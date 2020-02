Manchester City, Guardiola ha scelto: ecco cosa ha comunicato ai calciatori sul suo futuro

La squalifica nei confronti del Manchester City ha sconvolto il mondo del calcio, il provvedimento è stato quello di escludere il club inglese dalle prossime due edizioni della Champions League, un danno di immagine ed economico che potrebbe portare pesanti conseguenze per il futuro. I Citizen hanno annunciato battaglia e sperano di ribaltare il verdetto, magari pagando una pesante multa ma rientrando in corsa per la Champions League. Si è parlato molto anche del futuro del tecnico Guardiola, è già partito il toto-allenatore per alcuni importanti club europei e ovviamente il nome dello spagnolo è preso in considerazione. Nelle ultime ore però sono arrivate notizie in parte anche a sorpresa.

Come riporta Sky Sports, Guardiola avrebbe parlato ai giocatori prima della rifinitura di sabato mattina, confermando la sua intenzione di restare al City nonostante la batosta della squalifica. “In qualsiasi campionato dovessimo giocate, io non mi muovo da qui. Anche se ci spediscono in League Two (la quarta serie, l’ultima del calcio professionistico inglese, ndr), io resto qui. Ora è il momento di restare uniti”. Lo stesso Sterling avrebbe confermato la volontà di non abbandonare il club nonostante le difficoltà.

Il portale “theathletic.com” entra più nel dettaglio: “ora più che mai dobbiamo dimostrare a tutti che noi siamo talento, non soldi”, le parole di Guardiola. Sempre secondo Sky Sports, il CEO del Manchester City Ferran Soriano avrebbe detto alla squadra: “Credete in me così come io credo in voi. Tutto verrà archiviato”.