Il Manchester United e la paura del Coronavirus: Ighalo si allena “da solo”… [DETTAGLI]

Come abbiamo potuto raccontare in queste ultime settimane, il Coronavirus ha avuto qualche ripercussione anche sul calcio. Tra calciatori che vogliono lasciare la Cina e campionati sospesi.

Ma c’è una squadra, il Manchester United, che con la Cina non c’entra niente ma che ha fatto parlare di sé per un episodio insolito riguardante il virus che sta sconvolgendo il mondo. Così come riporta il Mirror, infatti, l’attaccante Odion Ighalo non si è allenato coi compagni al centro sportivo della compagine inglese, ma da solo in un’altra struttura. Motivo? Nelle ultime ore di mercato, l’ex Udinese è stato prelevato dallo Shanghai Shenhua. Solo motivi precauzionali, assicura la stampa inglese, sta di fatto che lo United ha voluto evitare ogni possibile rischio. Il club ha cambiato l’hotel che aveva scelto per il breve ritiro a Marbella, annullando, secondo quanto riportato dal Daily Mail, la prenotazione nel lussuoso Westin La Quinta Golf Resort & Spa, lo stesso che ha ospitato la settimana scorsa il Dalian Yifang, squadra cinese allenata da Rafa Benitez.