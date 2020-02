Maradona, Il VIDEO che scatena la bufera: “coperto dallo staff mentre fa uso di droga in panchina”

Diego Armando Maradona nella bufera. L’ex leggenda del calcio e attuale allenatore del Gimnasia La Plata è finito sotto accusa per un video che circola sui social in cui sembra tornare ad un vecchio vizio: la droga. L’argentino riceve qualcosa da una persona e in panchina si adoperano per impallare una telecamera posta a bordo campo che stava riprendendo. Un collaboratore di Maradona fa segno ad un altro membro dello staff di alzarsi e oscurare in qualche modo le riprese. La scena dura pochi secondi ma tanto è bastato per scatenare i commenti. Chi parla di “piccola bustina di coca” a chi lo accusa di essere “un cattivo esempio per lo sport” fino a chi dice che i tecnici si “rendono complici” e lo aiutano a non smettere con questo vecchio vizio. In basso il VIDEO.

Otro triste video sobre Diego Armando Maradona… Mientras más pasa el tiempo, más se empaña su leyenda pic.twitter.com/CtKMnkIjvC — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) February 18, 2020