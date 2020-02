Martin Braithwaite, chi è il nuovo attaccante del Barcellona: carriera e caratteristiche del danese

L’attacco del Barcellona ha fatto crack. Prima Dembélé, poi Suarez. I due saranno fuori per il finale di stagione e i blaugrana hanno chiesto una deroga per acquistare un nuovo centravanti. Il regolamento della Federcalcio spagnola permette di rimpiazzare un giocatore infortunato per almeno 5 mesi anche fuori dalla sessione di calciomercato. Dopo diversi nomi sondati, la scelta è ricaduta su Martin Braithwaite, attaccante del Leganes. Il Leganes sta lottando per la salvezza e non si sarebbe voluto privare del suo migliore calciatore, ma il Barcellona ha pagato la clausola di 18 milioni, stabilendo un prezzo di 300 per chi volesse portarlo via dal Camp Nou. Tra l’altro il Leganes non potrà sostituire il suo giocatore. E così ha chiesto, a sua volta, una deroga.

Ma chi è Braithwaite?

Non di primo pelo, anzi. Classe ’91, nazionale danese, ha disputato i Mondiali di Russia. Ha origini della Guyana francese, come dimostra il cognome non propriamente scandinavo. Inizia a giocare nell’Esbjerg, club che trascina dalla Serie B danese fino ai vertici e alla vittoria della coppa nazionale. Il Tolosa lo porta in Francia. Gioca soprattutto da punta centrale e inizia a segnare molto di più: conclude le sue due ultime stagioni in Ligue 1 in doppia cifra. Si trasferisce poi in Inghilterra, al Middlesborugh. Nove goal in 40 presenze in Championship. Il ritorno in Francia, al Bordeaux e quindi il Leganes, ultima tappa prima del Barcellona. Sei gol in questa stagione in Liga, ora avrà l’arduo compito di sostituire “il Pistolero” Suarez. uno degli attaccanti più forti del mondo. Braithwaite non ha esattamente le caratteristiche della prima punta. Infatti ha spesso agito da esterno in un tridente. I gol segnati in carriera non sono numeri di un centravanti puro, ma il gioco offensivo del Barcellona e, soprattutto, la presenza di Messi potrebbero esaltarlo. Bravo nell’uno contro uno anche se non ha grandissima velocità di base. Discreto il colpo di testa. Capacità balistiche notevoli, tanti i gol segnati con conclusioni al volo o dalla distanza. Avventura iniziata non benissimo per Braithwaite, almeno per quanto riguarda i palleggi.