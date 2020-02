Chi è Matias Zaracho, punti di forza e punti deboli del calciatore del Racing nel mirino del Milan [VIDEO]

Il Racing Club di Avellaneda di talenti ne ha sfornati tanti. In Italia sono arrivati due attaccanti niente male: Diego Alberto Milito e Lautaro Martinez. Entrambi hanno indossato la maglia dell’Inter, “el Principe” dopo l’esperienza al Genoa. Stavolta potrebbe essere il Milan a beneficiare dei calciatori dell’Academia. Il nome accostato con insistenza ai rossoneri è quello di Matias Zaracho. Già cercato insistentemente nella scorsa estate, il Milan era tornato alla carica anche a gennaio per l’argentino. Il Racing chiede 25 milioni, i rossoneri ne offrono poco più di 15. La distanza c’è ma potrebbe essere limata. Inoltre c’è il sì del calciatore, dettaglio da non trascurare.

Chi è Matias Zaracho: ruolo e caratteristiche tecniche

Federico Matias Javier Zaracho, classe 1998, è principalmente un trequartista ma può coprire più ruoli in mezzo al campo. In grado di destreggiarsi sia come esterno d’attacco che come mezzala e all’occorrenza anche da seconda punta, Zaracho è cresciuto nelle giovanili dell’Academia sin dall’età di 8 anni. Era il 17 dicembre del 2016 quando fece il suo esordio assoluto in Primera Division. Il 22 giugno del 2017, contro il Colon de Santa Fe, ha realizzato il suo primo gol ufficiale. Abile negli spazi stretti e dotato di una tecnica assolutamente sublime. Zaracho ama però giocare dietro le punte. Si tratta di un giocatore versatile, che fa del dinamismo e della rapidità di inserimento i propri punti di forza ma che paga qualcosa dal punto di vista del fisico. Solo 172 cm e 65 kg, che però non gli hanno impedito di realizzare anche diversi gol di testa, sia con il Racing che con le Nazionali argentine giovanili. A marzo 2019 ha fatto il suo esordio anche con la Seleccion. Zaracho è estremamente dinamico, con una grinta spaventosa. A volte esagera e non si contiene, rimediando qualche cartellino di troppo. Molto bravo negli inserimenti, crea spazi per i compagni. Una pecca è la mancanza di freddezza in fase di finalizzazione. Per le caratteristiche che possiede potrebbe segnare molte più reti. Il talento di Zaracho però è evidente e non si discute. Per il Milan sarebbe un ottimo colpo.