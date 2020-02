Messi in Italia, annuncio bomba di Braida! [DETTAGLI]

Potrebbe clamorosamente finire l’avventura con la maglia del Barcellona per l’attaccante Leo Messi, l’argentino sembra in rottura con i blaugrana e può liberarsi gratis nel mese di giugno. I più importanti club sono al lavoro per provare a piazzare il colpo del secolo, tra questi in corsa anche i club italiani. Nelle ultime ore sono arrivate indicazioni anche da Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e dei blaugrana in un’intervista a Radio anch’io sport: “Leo è un giocatore straordinario, lo sappiamo tutti. A Barcellona sta troppo bene, lui così come la sua famiglia, ed è molto difficile che possa andarsene. Nel calcio di oggi però tutto è possibile, quindi non escludo niente”.

SULLE SQUADRE IN CORSA PER L’ARGENTINO – “Dipende dai fatturati. Penso alle big inglesi o anche a quelle italiane. Messi darebbe un’immagine e uno sviluppo globale a una determinata squadra. È un calciatore molto costoso, con un ingaggio elevatissimo, ma con lui tutto è possibile. Leo è uno che copre tutti gli errori che si fanno. Ripeto: a mio avviso è difficile che se ne vada dal Barcellona, anche se non è impossibile”.

JUVENTUS O INTER? “Al Milan (ride, ndr). La squadra migliore sarebbe il Milan per lui, lo dico da milanista (ride, ndr). Scherzi a parte, le squadre sono queste”.