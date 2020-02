Messi allo scoperto, l’argentino rompe il silenzio: “Barçagate? Sorpreso, è una storia strana…”

E dopo tanto ha parlato. Forse per la prima volta in carriera, si è parlato di Leo Messi più per vicende extra campo (e di mercato) che per le gesta che mette in mostra sul rettangolo verde. Dopo aver esposto pubblicamente il suo disappunto alle parole di Abidal, poco tempo fa, l’argentino è rimasto in silenzio per le ultime vicende. Al ‘Mundo Deportivo’, però, è tornato a dire la sua. Lo ha fatto in merito al suo rapporto con Barcellona e alla situazione riguardante il famoso Barçagate.

“Sono rimasto un po’ sorpreso – dice – Ero in viaggio, quindi quando sono arrivato ho visto cos’era successo. Il presidente ci ha detto le stesse cose che ha dichiarato in sala stampa. Penso che sia strano che accada una cosa simile, hanno anche detto che ci sarebbero state delle prove. Ora bisogna aspettare per vedere se tutto questo è vero, oppure no. Non possiamo dire molto, ma mi è sembrato strano”.

“Il rapporto con Barcellona? Il mio lavoro mi permette di passare molto tempo con i bambini. Mi permette di allenarmi e andare a mangiare con Antonela e prendere i miei figli. Abbiamo una vita molto normale che mi piace. Adoro questa squadra e il posto in cui vivo. Questa è la mia casa. Mi piace la mia routine sia nella professione che nella mia vita”.