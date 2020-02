Messi, altro che problemi: tripletta in meno di mezz’ora ed Eibar KO. Il tecnico ospite aveva ragione…

Screzi, uscite pubbliche, frecciate, scandali. Non proprio il miglior momento per il Barcellona e ancor di più per Leo Messi, che negli ultimi tempi ha fatto parlare molto di sé anche per un rinnovo ancora non discusso con i blaugrana. Questo, in particolar modo, ha fatto scatenare una serie di voci (più desideri o sogni che fatti concreti) in merito al fatto che potesse lasciare la Catalogna, magari con destinazione Italia.

Lui però, come i veri campioni fanno, ha fatto parlare il campo. Come? Con una tripletta al Camp Nou contro l’Eibar nella partita di Liga. Meno di mezz’ora è bastata alla Pulce, tra 14′, 37′ e 40′, per mandare KO gli avversari. E, a tal proposito, suonano curiosamente come una premonizione le parole del tecnico dei baschi José Luis Mendilibar, che in conferenza stampa aveva definito l’argentino un ‘bastardo‘: “Non penso che Messi si riposi – aveva detto – Quel bastardo già si riposa durante le partite. Sa quando deve prendere parte al gioco e quando invece può riposare. Se gli dessero un giorno libero, si stancherebbe di più a guardare la partita dalla tribuna”. Affermazioni dettate dal timore di avere Messi come avversario. Ecco, detto fatto…