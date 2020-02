Messi: “Volevo giocare a Napoli, conosco i tifosi e gli ex me ne hanno parlato bene”

Il Napoli sarà la prima squadra a scendere in campo per la venticinquesima giornata di Serie A. I partenopei saranno, domani sera, ospiti del Brescia. Ma i tifosi sono già proiettati alla sfida di Champions League contro il Barcellona. Un grande match, attesissimo in città. La squadra di Gattuso sta facendo meglio nelle coppe (Champions con Ancelotti) che in campionato. Sarà la prima di Lionel Messi al San Paolo. lo stadio che fu di Diego Armando Maradona. Intervistato dal “Mundo Deportivo”, il fuoriclasse argentino ha parlato proprio della gara contro il Napoli di martedì prossimo: “Volevo giocare a Napoli da tanto tempo. Ora ci sarà l’occasione. Lo stadio è stato rinnovato e la gente sarà diversa, ma sono molto curioso ed entusiasta. Sarà bello giocarci. Conosco i tifosi napoletani e la loro follia per il calcio. In tanti me ne hanno parlato. Lavezzi mi ha raccontato cosa ha vissuto e per questo sono entusiasta di andarci”. Parole d’amore verso la città quelle di Messi. Parole che fanno sognare un suo approdo in Italia. E il tempio che fu di Maradona sarebbe lo scenario ideale. Infine uno sguardo più ampio alle rivali per la vittoria finale: “Credo che ad oggi Liverpool, Juventus, Psg e Real siano le squadre più forti, ma sono tutte sfide difficili, basti pensare alle sconfitte di Psg col Borussia e del Liverpool e Madrid”.