Milan, analisi preoccupante e che fa riflettere: “L’anomalia del fondo Elliott e un saldo negativo pauroso”

Interessante analisi di Gazzetta.it sulla situazione finanziaria del Milan. Ad occuparsene, un guru del settore: Marco Iaria. Il giornalista, che spesso analizza il rapporto calcio-economia, si è questa volta interessato alla gestione riguardante i rossoneri. Tutt’altro che tranquilla, ma questo si sapeva. Di seguito, uno spaccato delle sue considerazioni, che mettono in evidenza l’anomalia di un fondo (Elliott) che si interessa al mondo del calcio e un saldo negativo non indifferente.

“Un investimento iniziale di poco più di 300 milioni per mettere le mani sul Milan, nobile decaduta del football italiano ma potenzialmente uno dei marchi calcistici più spendibili a livello internazionale. Nel 2017, nel tourbillon della trattativa-telenovela per il passaggio di quote da Fininvest al misterioso Li Yonghong, il fondo statunitense Elliott fiutò l’affare prestando al cinese i soldi necessari per la scalata. E l’opera si completò, guarda caso, l’anno dopo: Li inadempiente e costretto a cedere al fondo le azioni rossonere date in pegno. L’obiettivo del colosso finanziario della famiglia Singer era sin troppo chiaro, trattandosi di un fondo d’investimento (speculativo o “attivista” poco importa): valorizzare il bene rilevato a basso prezzo in modo da rivenderlo nel giro di 2-3 anni e farci una grossa, grassa plusvalenza. Il piano di Elliott fissava l’asticella a 1,2 miliardi di euro: questa la valutazione potenziale di un Milan risanato, in termini di “enterprise value”, quindi debiti inclusi.

Il piano, quindi, era questo. Peccato che le cose, in campo e dietro la scrivania, non siano andate come si sperava. La squadra è entrata in una crisi tecnica senza via d’uscita, in un avvicendamento sterile di giocatori e allenatori. E anche le scelte dirigenziali non hanno pagato, a cominciare dall’ingaggio di un top-manager come Gazidis. Fatto sta che il Milan, dopo aver bruciato tra il 2015-16 e il 2018-19 ben 30 milioni di ricavi commerciali e senza i premi Champions che mancano ormai da sei anni, ha ormai un fatturato lontanissimo da Juventus e Inter e fuori dalla top 20 europea: 206 milioni al netto delle operazioni di calciomercato, meno anche della Roma e del Napoli. Il conto della spesa di Elliott è il seguente: 180 milioni prestati a Li e 128 per la sottoscrizione di due bond a favore del Milan, quindi le iniezioni di capitale di 32,4 milioni nel giugno 2018 (al posto e per conto di Li), di 265,5 milioni nel corso del 2018-19 e di ulteriori 60 milioni tra luglio e settembre 2019. Se si detrae il rimborso dei due bond (interessi compresi) di 141 milioni, l’esborso totale di Elliott nell’operazione rossonera ammonta a 525, di cui 345 finiti nelle casse della società”.