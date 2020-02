Milan, duro confronto tra Ibrahimovic e un compagno dopo la gara con il Torino [NOME e DETTAGLI]

Il Milan è reduce dalla vittoria contro il Torino e si prepara a sfidare la Fiorentina, domani sera al “Franchi”. Contro i granata una vittoria striminzita, un 1-0 firmato Rebic ma una prestazione che non ha convinto a pieno. Proprio al termine della gara ci sarebbe stato un duro confronto tra due calciatori rossoneri, come svela “Tuttosport”. I due giocatori in questione sono Zlatan Ibrahimovic e Lucas Paquetá. Il brasiliano è stato rispolverato da Pioli nel ruolo di trequartista per l’assenza forzata di Hakan Calahanoglu. Una prestazione non entusiasmante quella dell’ex Flamengo, 69 minuti in cui non ha inciso e ha sbagliato diversi appoggi decisivi. Proprio per questi “ultimi passaggi” mancati Ibrahimovic gli ha lanciato occhiate già in campo, ma il confronto vero e proprio sarebbe avvenuto negli spogliatoi. Secondo “Tuttosport”, lo svedese avrebbe preso in disparte l’ex Flamengo rimproverandolo per la differenza di rendimento tra allenamento e partita, quando non riesce ad emergere con le sue qualità. Paquetá avrebbe dapprima incassato il colpo, per poi rispondere a tono. L’ultima parola l’ha avuto ovviamente il gigante svedese e Paquetá ha lasciato lo stadio scuro in volto. Un confronto, diciamo così, costruttivo. A Firenze per Paquetá si prospetta l’ennesima panchina della stagione.