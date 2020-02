Milan-Juve, Buffon chiede la maglia a Maldini jr.: “adesso aspetto i nipoti”

Nella serata di ieri si sono affrontate Milan e Juventus, le due squadre sono scese in campo per la semifinale d’andata di Coppa Italia, 1-1 il risultato finale che avvicina alla finale la squadra di Maurizio Sarri. Il grande protagonista dell’incontro è stato Gigi Buffon, l’estremo difensore ha salvato il risultato soprattutto nel primo tempo con grandissimi interventi, è sembrato poco reattivo in occasione del gol di Rebic ma è difficile aspettarsi di più. Al termine della partita simpatico siparietto, due mesi fa ha eguagliato il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini, adesso il figlio Manuel gioca nel Milan.

Al termine della partita Buffon ha chiesto la maglietta proprio a Maldini jr: “Questa è la maglia di Maldini, del figlio di Paolo. L’ho chiesta e mi ha fatto molto piacere riceverla perché nella mia collezione oltre a quella di Chiesa e figlio, Thuram e figlio, Weah e figlio, adesso ho anche Maldini e figlio e quindi aspetto i nipoti. Quando ci saranno i nipoti a giocare io sarò ancora qui a San Siro in mezzo al campo”.