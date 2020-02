Milan-Juve, Commisso rincara la dose: “visto che non parlo solo io di ingiustizie?”

Non si placano le polemiche dopo la partita di Coppa Italia tra Milan e Juventus, pareggio con il risultato di 1-1. Vantaggio firmato da Rebic, poi è Cristiano Ronaldo su calcio di rigore a siglare la rete del pareggio che mette in una posizione di vantaggio la squadra di Maurizio Sarri. Al termine della partita grandi polemiche, nel mirino il calcio di rigore fischiato ai bianconeri ma anche i tanti cartellini gialli ai rossoneri che hanno portato la squalifica di calciatori come Ibra, Theo Hernandez e Castillejo, la Juventus si lamenta invece per due cartellini rossi non sventolati a Ibra e Kessie. Intanto il presidente della Fiorentina Commisso rincara la dose, il numero uno dei viola si era lamentato pesantemente dopo la sfida contro i bianconeri per alcune decisioni arbitrali.

“Io voglio essere molto rispettoso di tutto il calcio italiano, vorrei solo aiutarlo a migliorare. Non sono l’unico che ha parlato di ingiustizie, ho visto quello che è successo ieri al Milan o a tante altre squadre che si sono lamentate. Per questo fare passi avanti con l’utilizzo del Var sarà una buonissima cosa per il calcio”, ha tuonato Commisso.