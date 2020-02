Milan-Juventus 1-1, le pagelle di CalcioWeb – De Sciglio ‘il dormiglione’, lampi di classe per Dybala

Milan-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Ottimo Milan, la Juventus conferma il momento di difficoltà. Dopo il successo del Napoli contro l’Inter è andata in archivio la gara d’andata valida per la seconda semifinale di Coppa Italia. Brutta partita per la squadra di Maurizio Sarri che non riesce mai a cambiare passo nonostante il buon risultato per la qualificazione, gli uomini di Stefano Pioli giocano invece con grande intensità e si confermano in un buon periodo. Nel primo tempo poche chance, qualche occasione da una parte e dall’altra, in particolar modo decisivo Buffon. Nel secondo tempo sale il ritmo ed il Milan passa in vantaggio, cross di Castillejo e Rebic anticipa tutti: 1-0. Nel finale espulso Theo Hernandez (anche Ibra e Castillejo salteranno la prossima partita), la Juventus ci prova ma con poche idee, nel finale Ronaldo si procura un calcio di rigore che poi trasforma. Finisce 1-1, tutto aperto per il ritorno.

Milan-Juventus, le pagelle di CalcioWeb

MILAN (4-4-1-1):

Donnarumma voto 6: poco impegnato dagli attaccanti della Juventus, copre bene la porta: GIGANTE.

Calabria voto 6.5: solo un grande Buffon gli nega la gioia del gol, si fa vedere con insistenza anche nella metà campo avversaria: PEPERINO.

Kjaer voto 6: questa volta l’ex Atalanta si riscatta, si dimostra sicuro contro calciatori fortissimi come quelli bianconeri: IN CRESCITA.

Romagnoli voto 6.5: è il calciatore esperto della difesa e oggi lo dimostra in fase di anticipo e di marcatura: DI CATEGORIA.

Hernandez voto 6.5: sempre una spina nel fianco, sulla fascia non si ferma mai ed è un continuo pericolo, espulsione nel finale che non cambia il giudizio: PENDOLINO.

Castillejo voto 6: un solo merito, quello di servire Rebic per il gol del vantaggio: QUANTO BASTA.

Kessiè voto 6.5: una prova convincente per l’ex Atalanta che fa ‘legna’ a centrocampo, va anche vicino al gol: RITROVATO.

Bennacer voto 6: molto bene in fase di recupero, quando deve impostare però incontra più di qualche problema: HA BISOGNO DELLA CONVERGENZA.

Rebic voto 7: ancora determinante in fase realizzativa con il gol dell’1-0, sbaglia anche qualcosa nel primo tempo: BOMBER A SORPRESA.

Calhanoglu voto 5.5: poca iniziativa per il turco, ha qualità ma non le mette in mostra: MANCA DI FIDUCIA.

Ibrahimovic voto 7: non va in gol ma solo la sua presenza in area di rigore mette in apprensione gli avversari: IBRACADABRA.

(dal 74′ Laxalt s.v.)

(dall’80’ Saelemaekers s.v.)

(dall’85’ Paqueta s.v.)

JUVENTUS (4-3-3):

Buffon voto 7: non tramonta mai, nel primo tempo salva il risultato con interventi veramente decisivi, poco reattivo sul gol di Rebic: DIFFICILE CHIEDERE DI PIU’.

De Sciglio voto 5: stranamente meglio in fase di spinta per un calciatore prettamente difensivo, buona scorribanda nel secondo tempo ma si addormenta sul gol di Rebic: DORMIGLIONE.

Bonucci voto 6: è il difensore dai piedi buoni, in fase di anticipo però non è sempre preciso: GLI MANCA CHIELLINI.

De Ligt voto 6.5: ottimi interventi nel primo tempo, sempre in anticipo e con grande sicurezza. Nel complesso partita più che positiva: TALENTO CRISTALLINO.

Alex Sandro voto 5.5: non è un buon momento di forma per il calciatore brasiliano, sembra limitato in fase di spinta: CON IL FRENO A MANO.

Pjanic voto 5.5: che succede al bosniaco? Nel complesso non demerita ma per un calciatore delle sue qualità non basta: PENSIEROSO.

Matuidi voto 5: la brutta copia del calciatore che aveva abituato bene nelle scorse stagioni, con Sarri non sembra lui: INVOLUZIONE.

Cuadrado voto 6: bene in fase offensiva con un tiro pericoloso nel primo tempo, in difesa sbaglia tantissimi appoggi: ALTALENANTE.

Ramsey voto 5: si trova nella zona di ‘mezzo’ e per questo ha il compito di essere determinante, non riesce ad incidere in nessun modo: ASSENTE.

Dybala voto 7.5: talento come pochi, quando prende il pallone dà sempre l’impressione di creare qualcosa di pericoloso: INVENTA CALCIO.

Cristiano Ronaldo voto 7: si fa vedere poco ma ha il merito da procurarsi il rigore e trasformarlo con la solita freddezza: ZONA CESARINI.

(dal 63′ Bentancur 5)

(dal 69′ Higuain 5)

(dal 73′ Rabiot 5.5)