Milan, Pioli al veleno: “Contento della squadra, meno di altre cose… Rigore? Ci dissero altro…”

Post gara acceso quello tra Milan e Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia terminata 1-1. A finire sulla lente d’ingrandimento è l’episodio del rigore assegnato ai bianconeri: il tiro di Ronaldo sbatte sul braccio largo di Calabria, l’arbitro consulta il Var e assegna il penalty.

A fine gara, ai microfoni Rai, il tecnico rossonero Stefano Pioli commenta l’accaduto con un velo di polemica: “Mi sento orgoglioso della mia squadra e un po’ meno di altre cose… Sul tocco di mano, ricordo bene quando alla riunione ci dissero che questo non è mai rigore. Ci fecero vedere un episodio simile in Cagliari-Brescia. Tra l’altro Calabria salta ed è di spalle, non può scomparire. Come fa a non allargare le braccia?”