Il Molise esiste, quella volta che il Campobasso sconfisse la Juventus

Il Molise non esiste. Quante volte abbiamo sentito questa frase. La piccola regione italiana esiste eccome. Ma questa sorta di leggenda metropolitana l’ha fatta salire ancora di più agli onori della cronaca. In ambito calcistico il Molise non ha avuto grande fortuna con le proprie squadra ma il 13 febbraio 1985 visse una pagina memorabile. A Campobasso viene inaugurato il nuovo stadio di Contrada Selvapiana e l’occasione è doppiamente storica, poiché a tenere a battesimo l’impianto è niente meno che la Juventus di Giovanni Trapattoni che si gioca l’ottavo d’andata di Coppa Italia contro il Campobasso, all’epoca in Serie B. In uno stadio tutto esaurito con i tifosi accorsi per vedere dal vivo campioni come Platini, Boniek, Scirea e Tardelli accade l’incredibile: al 38′ un tiro di Guido Ugolotti deviato da Stefano Pioli (attuale allenatore del Milan) supera Luciano Bodini: 1-0 per il Campobasso. E risultato che rimarrà inalterato fino al triplice fischio. Davide ha battuto Golia, Campobasso è in delirio. La Juventus ribalterà tutto nella sfida di ritorno (con un perentorio 4-1) ma questo non cancellerà quella giornata storica.