Morte Astori, nominati i Periti per stabilire le cause del decesso [DETTAGLI]

MORTE ASTORI – Si deve ancora fare luce sulla morte di Davide Astori. Sono stati nominati i Periti per stabilire le cause del decesso: si tratta di un cardiologo e un medico legale, entrambi di Torino, l’udienza per il conferimento dell’incarico si è tenuta nella giornata di oggi. Adesso i Periti avranno a disposizione 90 giorni per presentare le conclusioni, l’udienza è stata fissata per il 1 ottobre 2020. Secondo l’accusa Astori morì per la mancata diagnosi di una patologia, la cardiomiopatia aritmogena diventricolare, secondo il pm sarebbero stati violati i protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico, si contesta il rilascio ad Astori di due diversi certificati di idoneità nonostante fossero emerse aritmie cardiache.