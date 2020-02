Mourinho esilarante: si fa le domande e risponde da solo [VIDEO]

Il tecnico Josè Mourinho sta provando una nuova esperienza, da quando è diventato il nuovo allenatore del Tottenham il club inglese ha cambiato passo, con Pochettino la squadra si trovava in grossa difficoltà. Adesso l’intenzione è quella di raggiungere il maggior risultato possibile ma soprattutto programmare la prossima stagione, lo Special One rappresenta una certezza. Nel frattempo continuano i siparietti, episodio esilarante che si è verificato nelle ultime ore, alla vigilia della partita contro il Manchester City, match che non ha bisogno di presentazioni. Il tecnico si è presentato in conferenza stampa ma ha iniziato a farsi le domande e rispondersi da solo, gli argomenti sono stati rivolti principalmente al calciomercato, le telecamere hanno ripreso tutto ed in poco tempo il video ha fatto il giro del web. In basso ecco la conferenza.