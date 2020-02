Mourinho e il siparietto in conferenza stampa: irrompono i bambini, la reazione dello Special One [VIDEO]

Curioso e divertente siparietto che ha visto protagonista l’allenatore del Tottenham José Mourinho. Il tecnico portoghese stava tenendo la consueta conferenza stampa in vista della gara di Premier League contro il Chelsea, sua ex squadra. Durante le domande dei giornalisti c’è stato un imprevisto. Alcuni bambini si sono radunati al di fuori della sala stampa e dalle finestre hanno incitato Mourinho. Lo Special One ha risposto con un “Come on!”, divertito dall’episodio. In basso il VIDEO.