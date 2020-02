Rita Antognoni, moglie del team manager della Fiorentina Giancarlo, non ha preso bene le multe comminate ai dirigenti viola e in particolare quella inflitta al marito. Le sanzioni sono state inflitte per gli episodi verificatisi negli spogliatoi al termine di Juventus-Fiorentina. Durissimo sfogo su Facebook della signora Antognoni: “Sono inc****ta nera, ma nera che di più non si può!! B******i! Una multa così mai al mondo e ribadisco b******i!”. La Fiorentina ha già annunciato il ricorso.