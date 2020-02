Griezmann risponde a Mertens, Napoli-Barça 1-1: al ritorno sarà dura, ma il centrocampo blaugrana è decimato

Il Napoli culla il sogno vittoria per un’ora, poi Griezmann rimanda tutti sulla terra. Quella che si può definire comunque una grande serata di calcio, specie per lo spettacolo sugli spalti e per il fascino della ‘prima’ al San Paolo per Messi, non regala però agli azzurri il successo, rendendo complicate le cose in vista del ritorno al Camp Nou. Nota molto positiva, però, l’assenza in casa blaugrana di Busquets e Vidal: il primo ammonito ma diffidato ed il secondo espulso. Sarà emergenza centrocampo per i catalani.

La partita. Il copione della gara sembra abbastanza chiaro: il Napoli vuole ‘stanare’ il possesso palla ospite con un vecchio catenaccio all’italiana, chiudendo ogni linea di passaggio possibile e non facendo passare neanche gli spifferi. Per contro, in fase offensiva, sfruttare al meglio gli spazi che i blaugrana concedono con le ripartenze dei tre ‘terribili piccoletti’. La strada è quella giusta: gli azzurri non rischiano niente, pur ‘subendo’ il continuo palleggio catalano, e vanno in vantaggio – appunto – con un letale contropiede. A finalizzarlo è Dries Mertens, che riceve il pallone dalla destra, lo stoppa, lo sistema e lo piazza dall’altra parte con un delizioso piattone a giro. Delirio San Paolo, con il belga che si lascia andare alla sua ormai ‘solita’ esultanza.

Nella ripresa cambia ben poco. Solito giro palla estenuante e in orizzontale del Barça, ma Ospina non corre pericoli. Solo un episodio, o un calo di concentrazione degli uomini di Gattuso, potrebbe favorire con più facilità un ingresso in area che per oltre un’ora non è arrivato. Ma poi Busquets entra a gamba tesa su Mertens: il belga subisce la botta, prova a rimanere in campo ma non ce la fa. Lo spagnolo, come detto, viene ammonito e, diffidato, salterà il ritorno. Ma gli azzurri perdono un po’ di concentrazione e qualche equilibrio. Lo stesso Busquets trova il varco per Semedo sulla linea del fuorigioco, Mario Rui non lo segue, Di Lorenzo non sale e Griezmann appostato al centro appoggia facilmente: 1-1. Qui inizia un’altra partita, una partita in cui il Napoli inizia a rischiare qualcosa di più dietro pur portando più gente e pressione in fase offensiva. Ne esce fuori una grande occasione per Insigne e un’altra, clamorosa, di Callejon. Finale acceso con un corpo a corpo tra Vidal e Mario Rui susseguente ad un fallo del cileno. Doppia ammonizione record per l’ex Juve: in pochi secondi, giallo per il fallo e per le proteste. Ultimi minuti (5 di recupero), Napoli in superiorità numerica, ma l’assalto non riesce. Finisce 1-1. Al ritorno al Napoli servirà vincere o pareggiare da 2-2 in poi.