Napoli-Barcellona, i catalani presentano il match di Champions: foto e descrizioni da brividi…

Napoli e Barcellona si affronteranno tra due giorni al San Paolo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida inedita: le due squadre infatti, se non consideriamo i trofei estivi, non si sono mai incontrate in partite ufficiali. Sarà dunque la prima volta in assoluto, nello stadio partenopeo, per uno dei calciatori più forti in circolazione e più forti in assoluto della storia del calcio: Leo Messi. Argentino come un altro che, da quelle parti, conoscono abbastanza bene: Diego Armando Maradona.

Ed è proprio su questo romantico dualismo che la società catalana ha deciso di presentare il match sui propri canali social. La descrizione è già abbastanza eloquente, ma la foto è assolutamente da brividi. Due immagini (presente e passato), unite come se fosse una: Messi con la maglia del Barcellona da un lato e Maradona con quella del Napoli dall’altro; al centro un pallone conteso da entrambi. Poi la didascalia: “Il riassunto della storia. Passato e presente. Napoli e Barça. Verso Martedì”.