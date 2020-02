Napoli-Barcellona, Vidal esce dal campo dopo l’espulsione e grida: “Forza Juve”: il VIDEO ironico sui social

Non sarà stata sicuramente una serata semplice, ieri al San Paolo, per Arturo Vidal. Il suo passato alla Juventus sicuramente avrà influito, lui che negli anni in bianconero battagliava per lo scudetto proprio contro il Napoli, andando in gol anche più di una volta. A complicare le cose, però, l’espulsione nel finale dopo il fallo e il conseguente faccia a faccia con Mario Rui, costato la doppia ammonizione in pochissimi secondi.

L’uscita dal campo, per il cileno, non è stata proprio un trionfo, con 60 mila tifosi azzurri a fischiare e ad urlargli ogni cosa. Lui, a testa alta, probabilmente avrà anche pensato per un momento a quando con la maglia bianconera affrontava gli avversari in Serie A. E si è lasciato andare ad un… “Forza Giuve”. Circola un simpatico video sui social network, ovviamente con un audio ironicamente doppiato, di lui che fa questa affermazione. Web ovviamente scatenato con commenti di ogni tipo. Ecco il VIDEO di seguito.