Napoli, Insigne parla in conferenza e i compagni lo ‘sfottono’ sui social: “Che bel ragazzo” [FOTO]

Momento di concentrazione massima in casa Napoli. Domani infatti, al San Paolo, arriva il Barcellona per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Pare che gli azzurri siano riusciti ad attraversare il momento ‘no’ e che la cura Gattuso stia iniziando a dare i propri frutti. Non poteva esserci momento migliore, dunque, per affrontare i blaugrana di Leo Messi.

Poco fa, in conferenza stampa, il tecnico Gattuso e il capitano Insigne hanno incontrato i giornalisti per parlare della sfida. A qualche chilometro di distanza, tramite i canali social del club, due calciatori partenopei stavano seguendo la diretta. E non hanno fatto modo di nasconderlo… Simpatico siparietto social, infatti, di cui si sono resi protagonisti Mario Rui e Hysaj. I due terzini hanno interagito con il profilo social del Napoli, commentando la diretta della conferenza stampa. Come? ‘Sfottendo’ Insigne. “Come parla bene il nostro capitano”, scrive Mario Rui accompagnando il tutto con una faccina sorridente. “Ma che bel ragazzo”, rincara la dose Hysaj. Un modo sicuramente alternativo per smorzare la tensione di uno dei match più importanti della stagione. Napoli, lo stai facendo nel modo giusto. Di seguito le FOTO.