Nicchi attacca Commisso: “Gli arbitri sono disgustati dal suo comportamento”

“Commisso? Non l’ho visto. Non ho da esprimere niente e non dobbiamo aggiungere altro. Dico semplicemente che gli arbitri italiani sono, usando un termine di chi l’ha usato, disgustati da questo comportamento”. Parole di Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione italiana arbitri che ha commentato il comportamento del presidente della Fiorentina subito dopo la sconfitta viola in casa della Juve, che ha praticamente scatenato un polverone. Il numero uno dell’Aia ha parlato a margine della premiazione per la Panchina d’Oro 2018/19.