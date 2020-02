“Non si è fregato solo gli scudetti, ma anche il pallone”, Bonolis sfotte un tifoso Juve in Tv

‘Avanti un altro’ è un programma che va in onda su Canale 5 ed è sempre molto seguito dal pubblico, alla conduzione c’è Paolo Bonolis, legato anche al mondo del calcio per la sua fede interista. E’ una stagione importante per la squadra nerazzurra con gli uomini di Conte che sono in lotta per lo scudetto e proprio con la Juventus. Il presentatore non si è mai risparmiato nel corso degli anni, in particolar modo non sono mancate le battute contro gli avversari di sempre, appunto i bianconeri. Nelle ultime settimane sono state tante le frecciate nei confronti della Vecchia Signora sia che in trasmissione che in altri studi. Oggi ‘valletto’ particolare, presente un uomo vestito con una tuta della Juventus ed un cappellino bianconero, la frecciata di Bonolis ha fatto discutere: “Non si è fregato solo gli scudetti, ma anche il pallone”, con riferimento alla forma fisica dell’ospite.