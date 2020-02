Le notizie del giorno – Allenatore muore per un cancro, presidente accusato di molestie e Messi furibondo

Le notizie del giorno – Situazione delicatissima in casa Barcellona, il club blaugrana sta disputando una stagione altalenante e soprattutto in campionato alcune prestazioni non hanno convinto. Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caso, nel dettaglio l’attaccante Leo Messi ha attaccato pubblicamente il direttore sportivo Eric Abidal. Tutto è nato da un’intervista dell’ex terzino: ” molti giocatori non erano soddisfatti ne’ lavoravano tanto”. Le frasi non sono andate giù all’argentino che su Instagram ha tuonato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’allenatore dell’accademia dell’Hull City, Kris Blakeston, è deceduto, a 40 anni. Blakestone ha lavorato nelle giovanili per quasi 14 anni in vari ruoli e con tutte le fasce d’età ed è stato responsabile degli Under 13 in questa stagione. L’Hull City ha twittato una lunga dichiarazione in omaggio al “membro eccezionale della squadra” dopo la tragica notizia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Uno scandalo ha colpito il mondo del calcio in queste ultime ore. Said Chabane, 55enne presidente dell’Angers, da stamattina si troverebbe in commissariato per rispondere di molestie sessuali. Così come riporta la stampa francese, tutto nascerebbe da una denuncia presentata da una dipendente del club di Ligue 1 lo scorso 7 gennaio, con l’apertura dell’inchiesta che ha portato la polizia a interrogare altre donne. E almeno altre due avrebbero confermato di essere state molestate da Chabane, presidente della compagine francese dal 2011. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Tragedia sfiorata all’Estadio Nacional di Santiago dove, mentre scorrevano gli ultimi minuti della sfida di Copa Libertadores fra Universidad de Chile e Internacional de Porto Alegre, i tifosi di casa hanno dato alle fiamme diversi seggiolini e cominciato a lanciare oggetti contro la polizia. L’incendio fortunatamente è stato domato e gli agenti hanno effettuato alcuni arresti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).