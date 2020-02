Notizie del giorno – Calciatore italiano col Coronavirus, giocatori cinesi in Serie A, frattura al Milan

Notizie del giorno – Allarme Coronavirus. Sono aumentati i contagi, alcuni anche in Italia. Un uomo di 38 anni è in prognosi riservata, con insufficienza respiratoria ed è ricoverato all’ospedale di Lodi. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe andato a cena con un collega tornato dalla Cina. Si tratta di un calciatore del Picchio Somaglia. M.M. è originario di Milano e residente a Castiglione d’Adda. Sabato 15 avrebbe preso parte ad una partita a Madignano contro gli amatori dei Sabbioni. I calciatori cremaschi sono stati invitati a rimanere in isolamento (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Il Coronavirus continua a spaventare il mondo, inevitabilmente potrebbero arrivare conseguenze anche per il calcio. Tanti i morti e moltissimi i contagiati, si spera di risolvere l'emergenza nel minor tempo possibile. Ma alcuni calciatori hanno già preso una decisione, sono pronti a lasciare la Cina. E l'arrivo in Italia per alcuni è molto probabile. Tutte le partite del campionato cinese sono state sospese e rinviate a data da destinarsi, la situazione sta creando il caos anche a diversi calciatori professionisti. Anche con un passato importante. Chi non si è fatto spaventare è lo spagnolo Daniel Carriço che nell'ultima sessione di mercato ha accettato l'offerta del Wuhan Zall FC, club che milita nel campionato cinese. Altri invece sono in fuga, vediamo la situazione nel dettaglio con le squadre interessate ai calciatori

"C'è una frattura clamorosa sul Milan del futuro. Siamo allo scontro di due visioni: da un lato Milan stile Atalanta, dall'altro che mi il Milan debba tornare a fare il Milan". A lanciare l'allarme è il giornalista Franco Ordine ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione sportiva di Radio 24. "Gazidis ha deciso che si vuole occupare anche dell'aspetto tecnico – prosegue – va a parlare con questo tedesco di cui non sappiamo nulla, bocciato da Maldini che si è già praticamente congedato nel momento in cui questo arriva. Boban non si è pronunciato ma