Notizie del giorno – Il dossier che spaventa la Juve, Maradona si droga in panchina, Auriemma attacca la Lazio

Il dossier che spaventa la Juve – Gli ultimi giorni sono stati molto caldi per il mondo del calcio, in particolar modo rischia di portare pesanti conseguenze anche per il futuro la stangata al Manchester City che è stato escluso dalla Champions League dalle prossime due stagioni. Le accuse sono di quelle pesanti, nel dettaglio di aver gonfiato i bilanci facendo in modo che 67.5 milioni di sterline risultassero provenienti dalla sponsorizzazione dell’Etihad, compagnia aerea in mano agli Emiri di Abu Dhabi. I Citizen preannunciano battaglia e hanno già presentato ricorso contro la decisione. Ma non solo, secondo le ultime indiscrezioni il Manchester City avrebbe presentato anche un dossier ed all’interno viene tirata in causa anche la Juventus. L’intenzione del club inglese è quella di evidenziare casi simili e che in passato non sono stati sanzionati in alcun modo. Tra questi c’è anche il club bianconero, che riceverebbe finanziamenti (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Maradona si droga in panchina – Diego Armando Maradona nella bufera. L’ex leggenda del calcio e attuale allenatore del Gimnasia La Plata è finito sotto accusa per un video che circola sui social in cui sembra tornare ad un vecchio vizio: la droga. L’argentino riceve qualcosa da una persona e in panchina si adoperano per impallare una telecamera posta a bordo campo che stava riprendendo. Un collaboratore di Maradona fa segno (IL VIDEO INCRIMINATO)

Auriemma attacca la Lazio – Auriemma la ‘tocca piano’. Il giornalista non le manda a dire in relazione al campionato di Serie A: motivo della discussione sono come al solito le decisioni arbitrali. Ed in particolar modo i calci di rigore concessi. Ma andiamo con ordine. Non viene messo in dubbio il singolo episodio ma una serie di penalty (LE ACCUSE DEL GIORNALISTA)