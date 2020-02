Notizie del giorno – Emergenza Coronavirus nel calcio, tragedia durante una partita, la morte fake di Adriano

Notizie del giorno – E dopo più di 40 partite tra dilettantismo, juniores, calcio femminile e Serie C (Piacenza-Sambenedettese), anche la Serie B si ferma per il Coronavirus. Ufficialmente rinviato a data da destinarsi, infatti, il match tra Ascoli e Cremonese. ”A causa dell’emergenza sanitaria in seguito a contagi per Coronavirus che sta coinvolgendo il cremonese, che ha portato anche alla chiusura per ordinanza del Sindaco delle scuole di ogni ordine e grado nel comune capoluogo, e d’accordo con le due società, la Lega B rinvia a data da destinarsi la gara di Primavera 2 fra Cremonese e Brescia. Posticipate gare anche in Serie C e Serie D, l’ultima è stata quella tra Mantova e Fanfulla. Sull’argomento sono arrivate indicazioni dal presidente del Coni, Giovanni Malagò: “sono in contatto col ministro (LE PAROLE DI MALAGO’ SUL CORONAVIRUS)

“Una tragica morte è avvenuta all’Allianz Arena durante la partita di Bundesliga di ieri tra Paderborn e Bayern Monaco. Una bambina di 14 mesi è crollata sugli spalti dello stadio. Dopo tentativi di rianimazione, la bambina è stata portata in ambulanza a Monaco di Baviera, ma non è stata salvata ed è morta. La piccola era la nipote del nostro giocatore Streli Mamba. L’intero Paderborn è profondamente scosso ed esprime (I DETTAGLI)

Da ieri sera, in Brasile, hanno iniziato a circolare voci poco rassicuranti riguardo alla vita di Adriano: si diceva fosse morto a Rio. Bufale, per fortuna. Niente di vero sull’argomento, è lo stesso ex attaccante a confermarlo postando due foto sul suo profilo ufficiale Instagram: “Sono vivo gente, sono a casa”, scrive l’Imperatore apparso sorridente nelle due immagini postate. Tanti i messaggi (LE IMMAGINI DI ADRIANO)