Notizie del giorno – Ex giocatore Serie A nei guai, 6 calciatori col Coronavirus, protesta tifosi Juve

Notizie del giorno – L'ex calciatore dell'Udinese Pablo Armero è finito nuovamente nei guai. Il centrocampista colombiano è stato protagonista in Italia con la maglia dell'Udinese, esperienza anche al Napoli. Ma molto spesso è finito nel mirino per alcuni atteggiamenti fuori dal campo, adesso un nuovo episodio che ha fatto molto discutere. Il classe '86 è stato arrestato nella giornata di domenica per aver guidato in stato di ebbrezza, gli agenti della Polizia hanno spiegato che il calciatore era a bordo di un Ford Explorer ed ha ignorato il segnale di stop ad un posto di blocco, poi si è rifiutato di sottoporsi all'etilometro. Successivamente è stato trasferito

Sono ore di grande tensione per l'emergenza Coronavirus. Nuovi contagiati e che riguardano il mondo del calcio. "Attualmente i ragazzi del Picchio Calcio sono stati sottoposti chi in ospedale chi direttamente a casa a tampone. Ad ora risultano 6 persone contagiate dal Virus". E' il comunicato ufficiale del Picchio Calcio, la squadra dilettanti dove gioca il paziente 1, il 38enne risultato positivo al Coronavirus. Il calciatore sabato 15 febbraio era sceso in campo con la sua squadra, alcuni compagni hanno contratto il virus, "non hanno sintomi e – rende noto la società – verranno curati da casa". Invece non è stato fatto il tampone ai giocatori della Amatori Sabbioni. "Siamo tutti in quarantena, ma non abbiamo ancora

Il Coronavirus sta portando pesanti conseguenze al mondo del calcio, anche per le squadre italiane. E non solo a livello Nazionale, ma anche sul fronte delle competizioni europee. In particolar modo la sfida di Europa League tra Inter e Ludogorets si giocherà a porte chiuse, i nerazzurri possono contare sul risultato dell'andata (0-2) che lascia relativamente tranquilli. Ma sarà comunque un match insolito senza spettatori sugli spalti. Per il momento non sono previste restrizioni per la gara Lione-Juventus, viene permesso ai tifosi bianconeri di partire per la Francia. Ai supporter della Juventus invece è stato impedito di sostenere la squadra nello scontro scudetto contro l'Inter, la sfida infatti si disputerà a porte chiuse. Secondo alcuni si tratta di un controsenso. Vietare l'ingresso