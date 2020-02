Notizie del giorno – Nedved attacca Allegri, la bomba su Messi e le accuse della minorenne a Balotelli

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Gli attacchi di Nedved ad Allegri – Premessa. Tutta questa negatività intorno a Sarri, dimostrata dai media negli ultimi tempi, a nostro avviso è un tantino esagerata. E’ vero: la Juve non gioca, non entusiasma, non crea. Non lo fa più, di recente. Neanche come prima, all’inizio, a sprazzi. Adesso segna ma solo con giocate estemporanee dei campioni che ha in squadra. Ma è anche vero che l’undici bianconero non si trova sesto in classifica in Serie A e fuori dalla Champions League. E’ primo in campionato, seppur tallonato, e si è qualificato agli ottavi di Coppa con due giornate d’anticipo ed un primato mai in discussione. Il giudizio quindi, assolutamente condivisibile, più che definitivo sarebbe in sospeso. Magari già ad aprile si potranno avere delle risposte, ma al momento la Vecchia Signora è ancora in corsa per tutte le competizioni. Nel frattempo, proprio tornando al discorso di cui sopra, l’editoriale del giornalista Marcello Chirico su Calciomercato.com ha scoperchiato anche alcune questioni riguardanti il passato, le confessioni di Nedved ad Agnelli su Allegri e, appunto, la figura di Sarri. Ne riproponiamo di seguito uno spaccato. “Ma Sarri non è stato preso per farci divertire? Per dominare l’avversario e poi rullarlo, vittima di un gioco spettacolare difronte al quale sarebbe stata inutile qualsiasi barricata difensiva. Sarri è arrivato per migliorare una macchina quasi (e sottolineo il quasi) perfetta, comunque vincente, seppur con tecniche e tattiche di gioco che poco piacevano a Nedved e Paratici. Pare che dopo l’ultima eliminazione in Champions ad opera dei ragazzini dell’Ajax, Pavel si sia presentato dal suo amico Agnelli e gli abbia detto: “Andrea, con questo qui sta maledetta Coppa non la vinceremo mai!”. E “questo qui” stava per (I RETROSCENA)

La bomba su Messi – Un’autentica bomba, di cui si aspettano conferme o smentite. Ma le parole dell’attore e imprenditore Germano Bellavia a Radio Marte rischiano di fare molto eco. Perché? Perché l’argomento è sempre quello riguardante un possibile approdo di Messi in Italia. Anzi, udite udite, addirittura al Napoli. Così come rilanciato qualche giorno fa da altri interlocutori, ecco un’altra voce concreta sul tema. Di seguito le parole di Bellavia. “Vi posso dare uno scoop, Messi presto arriverà al Napoli! Non parlo solo (I DETTAGLI)

Accuse shock a Balotelli – Qualche giorno fa la notizia shock: una minorenne accusava Mario Balotelli di averla stuprata. Ora, arrivano le dichiarazioni dei diretti interessati e la ricostruzione della vicenda. E’ “Il Corriere della Sera” a svelare i retroscena. Due le inchieste aperte sulle accuse della giovanissima vicentina. Telefonate registrate, intercettazioni, fotografie sarebbero al vaglio delle autorità. La Procura di Brescia indaga sul calciatore per violenza sessuale. I magistrati vicentini, invece, chiedono di processare per estorsione l’avvocato di lei, Roberto Imparato: pare abbia chiesto 100 mila euro (LA RICOSTRUZIONE)