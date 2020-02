Notizie del giorno – Ribaltone Juventus, l’annuncio di Braida e il retroscena sull’infortunio di Pavoletti

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Ribaltone Juventus – Non è sicuramente un buon momento in casa Juventus. Bruttissima sconfitta per la squadra di Maurizio Sarri nella gara di campionato contro il Verona, i bianconeri non sono riusciti a mantenere il vantaggio siglato da Cristiano Ronaldo, gli uomini di Juric hanno ribaltato tutto con un finale di gara quasi perfetto. La stagione della Juventus rimane fino al momento comunque ottima, i Sarri Boys sono in corsa per tutte le competizioni e possono arrivare fino in fondo, in campionato guida la classifica con l’Inter, in Champions League si prepara per gli ottavi di finale mentre in Coppa Italia è arrivata in semifinale. Sul banco degli imputati è finito anche il tecnico Sarri, a nostro avviso l’allenatore non è in discussione ma qualche scelta rimane comunque discutibile. La prima riguarda la poca continuità concessa a Dybala, la Joya è l’unico insieme a Cristiano Ronaldo a riuscire ad illuminare il gioco dei bianconeri, quando è in campo dà l’impressione di essere pericoloso e non è un caso se il gol del portoghese contro l’Hellas è nato da una sua giocata. Non convince Cuadrado nel ruolo del terzino, è vero che non commette errori evidenti ma non riesce a sfruttare le sue caratteristiche e la Juventus non può permetterselo. Dubbi (LE NOVITA’ SUI BIANCONERI)

L’annuncio di Braida su Messi – Potrebbe clamorosamente finire l’avventura con la maglia del Barcellona per l’attaccante Leo Messi, l’argentino sembra in rottura con i blaugrana e può liberarsi gratis nel mese di giugno. I più importanti club sono al lavoro per provare a piazzare il colpo del secolo, tra questi in corsa anche i club italiani. Nelle ultime ore sono arrivate indicazioni anche da Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e dei blaugrana in un’intervista a Radio anch’io sport: “Leo è un giocatore straordinario, lo sappiamo tutti. A Barcellona sta troppo bene, lui così come la sua famiglia, ed è molto difficile che possa andarsene. Nel calcio di oggi però tutto è possibile, quindi non escludo niente”.

SULLE SQUADRE IN CORSA PER L’ARGENTINO – “Dipende dai fatturati. Penso alle big inglesi o anche a quelle italiane. Messi darebbe un’immagine e uno sviluppo globale a una determinata squadra. È un calciatore molto costoso, con un ingaggio elevatissimo, ma con lui tutto è possibile. Leo è uno che copre (TUTTI I DETTAGLI)

Il retroscena sull’infortunio di Pavoletti – Sfortunatissimo Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari ha rimediato un nuovo infortunio a distanza di pochi mesi da quello che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco nella prima parte di stagione. Una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, quello già operato la prima volta. Emergono però clamorosi retroscena. Come svelato da Videolina, Leonardo Pavoletti si sarebbe rotto il legamento crociato in occasione della cena di squadra (I CLAMOROSI RETROSCENA)

Le ultime di calciomercato – Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo, stagione avvincente sia per le zone alte della classifica che per quelle basse. Nel frattempo le dirigenze continuano a muoversi anche sul fronte calciomercato, l’intenzione è quella di anticipare i tempi in vista della prossima sessione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

SAMPDORIA – “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Murru. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 83 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2024”.

INTER – Sorpresa in casa Inter. L’infortunio di Handanovic è ancora incerto ed il recupero non sembra vicinissimo, considerando le incertezze di Padelli ha deciso di intervenire sul mercato svincolati. Visite mediche per il portiere Viviano, poi si deciderà se tesserarlo o meno (TUTTE LE TRATTATIVE)