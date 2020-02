Notizie del giorno – Scandalo per un calciatore, paura per Gattuso, il Parma fa fuori i cinesi e Gervinho

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Scandalo sessuale per un calciatore – Un nuovo scandalo si è verificato nelle ultime ore nel mondo del calcio. Nel mirino è finito l’attaccante del Chelsea Pedro e l’episodio si sarebbe verificato dopo il pareggio in trasferta per 2-2 contro il Leicester, i Blues sono in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Sono arrivate pesanti critiche nei confronti del calciatore, Pedro è stato fotografato in una discoteca, il Malalts de Festa che si trova nel sobborgo di Cornella de Llobregat a Barcellona. Come spiegato anche dal ‘The Sun’ le immagini mostrano l’attaccante in atteggiamenti intimi con una ragazza bionda, Pedro si alza la maglietta e mostra i muscoli poi si sbottona i pantaloni e (LA NOTIZIE NEL DETTAGLIO E LE FOTO)

Paura per Gattuso – Nella serata di ieri si è conclusa la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, colpo grosso del Napoli sul difficile campo della Sampdoria. Dopo un momento veramente complicato il club azzurro ha ritrovato fiducia e tra campionato e Coppa Italia è in serie da tre turni, in particolar modo da segnalare le vittorie contro Lazio e Juventus. Il ribaltone in panchina sta dunque portando i primi frutti, adesso match da non fallire in casa contro il Lecce. Nel frattempo paura nelle ultime ore per l’allenatore Gennaro Gattuso, al termine della partita contro i blucerchiati ha ricevuto una brutta notizia: sua sorella ha infatti avuto un malore a Gallarate ed è (I DETTAGLI)

Il Parma fa fuori i cinesi e Gervinho – Rivoluzione al Parma. Fuori i cinesi dalla società e fuori Gervinho dalla squadra. Sono questi i temi caldissimi in casa ducale. La squadra non sembra aver risentito di queste problematiche, tant’è vero che in campionato continua a mantenersi al sesto posto. La questione più importante da risolvere è quella relativa all’ivoriano. Il mancato passaggio ai qatarioti dell’Al-Sadd, sfumato negli ultimi istanti di mercato, ha aperto una ferita difficilmente rimarginabile. L’attaccante non si è allenato ed è finito ufficialmente fuori rosa. La storia tra Gervinho e i gialloblù è ai titoli di coda, si sta cercando di verificare se, in altri mercati che sono ancora aperti (ad esempio la Russia), vi sia la possibilità (GLI SCENARI)