Notizie del giorno – Tifosi Juve furiosi, l’omosessualità nel calcio e la confessione di Bruno Conti

Notizie del giorno – Il calciomercato della Juventus si è concluso senza grossi sussulti, finestra di gennaio anonima per il club bianconero che ha deciso di non rinforzarsi per la seconda parte della stagione. La squadra di Maurizio Sarri è in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, in campionato è in vantaggio sull’Inter, in Coppa Italia è arrivata in semifinale mentre in Champions League si prepara per gli ottavi di finale, la scelta dunque di non intervenire sul mercato fa discutere, soprattutto a centrocampo sembrava indispensabile l’innesto di un nuovo calciatore considerando anche la cessione di Emre Can. E’ proprio l’addio del tedesco a far discutere, è vero che la Juventus ha realizzato una plusvalenza importante (30 milioni di euro) considerando l’arrivo a zero dal Liverpool ma è anche certo che la squadra in mediana si è indebilita. L’operazione lascia perplessi anche i tifosi della Vecchia Signora che sui social non hanno nascosto il malcontento: “Perdonaci Emre Can (TUTTI I MESSAGGI DEGLI JUVENTINI)

Erjona Sulejmani è conosciuta, in ambito calcistico, per essere stata la fidanzata (adesso ex) del calciatore albanese Blerim Dzemaili. Molto attiva sui social, l’imprenditrice immobiliare è intervenuta nell’ultima puntata di Rivelo, parlando anche di un tema di cui si parla da tempo: l’omosessualità nel calcio. “Non vedo – afferma – perché questo tabù dell’omosessualità oggi sia un argomento così duro. Mi riferisco al calcio e in generale. Se ne sentono di tutti i colori… Io dico ‘che ti cambia se giochi a calcio con uno che esce fuori e ha la moglie, la fidanzata… o il fidanzato?’. Nel calcio ci sono tanti casi…” (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

“Totti è stato un fenomeno di questo club, ha battuto tutti i record. E’ stato il massimo, io vengo dopo”. Sono le parole dell’ex centrocampista e ora dirigente della Roma, Bruno Conti, nel corso della trasmissione ‘Vieni da me’ su Rai1. “Io di gol ne ho segnati pochi. Ero più uomo assist, basta chiedere a Paolo Rossi o al bomber Pruzzo, che ne sanno qualcosa” (L’ANEDDOTO DELL’EX ROMA)