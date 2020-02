Notizie del giorno – Tweet su Messi scatena il caos, le condizioni di Mihajlovic, idee di Spinelli e Preziosi

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Tweet su Messi scatena il caos -Nelle ultime ore stanno circolando con insistenza voci che riguardano il futuro dell’attaccante Leo Messi. L’argentino è in rottura con i blaugrana, è andato in scena un battibecco con Abidal che rischia di allontanare la Pulce dalla Spagna. Ovviamente non è in dubbio la qualità tecnica del calciatore oltre che di leadership, Messi può rappresentare un affare anche dal punto di vista economico considerando che l’argentino può liberarsi gratis a giugno 2020. Tantissime le big che hanno avviato i primi contatti, in pole troviamo Psg e le due squadre di Manchester, United e City ma anche le italiane sono pienamente in corsa, ha grosse chance l’Inter considerando la forza economica del club nerazzurro, poi c’è la Juventus mentre sembrano più lontane le piste Napoli e Roma. Nelle ultime ore si è scatenato anche il web, sui social sono stati pubblicati tantissimi messaggi ma in particolar modo uno ha scatenato la reazione. “Sento parlare di Messi alla Juventus, anzichè spendere tutti questi soldi, perchè non ci compriamo gli arbitri come fece (I DETTAGLI)

Le condizioni di Mihajlovic – Il Bologna si prepara per la gara di campionato valida per la Serie A, i rossoblu hanno intenzione di disputare una stagione tranquilla e programmare al meglio il futuro. Il tecnico Sinisa Mihajlovic sta lottando contro la leucemia ed i progressi negli ultimi mesi sono stati veramente importanti, c’è fiducia per le condizioni del tecnico (LE ULTIME)

Valzer di presidenti – Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo, le prossime partite saranno fondamentali per gli obiettivi di scudetto, Champions League, Europa League e salvezza. Nel frattempo i club lavorano per il futuro, si profila anche un valzer di presidenti, i prossimi mesi saranno caldissimi. Ma entriamo nel dettaglio. E’ finita dopo 21 anni l’avventura di Aldo Spinelli come proprietario del Livorno, alti e bassi alla guida del club ma nel complesso i risultati raggiunti sono stati positivi. Adesso sta valutando diverse soluzioni e la più stuzzicante porta sicuramente al Genoa. Il club rossoblu è in vendita, il presidente Preziosi sta cercando acquirenti (LE IDEE DI SPINELLI E PREZIOSI)