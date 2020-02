Notizie del giorno – Le ultime sull’emergenza Coronavirus, confessione di una pornostar e le bombe sulla Juve

Notizie del giorno – L’emergenza Coronavirus sta portando conseguenze anche al mondo del calcio italiano, ma nelle ultime ore sono arrivate comunque notizie positive con il boom di guarigioni. Si è deciso di prendere tutte le misure di sicurezza ed alcune partite si disputeranno a porte chiuse. Tra queste anche la sfida scudetto tra Juventus e Inter, ma adesso si sta profilando una nuova soluzione. I provvedimenti della Regione Piemonte scadono il 29 febbraio, mentre quelli del Governo riguardano anche la giornata di domenica. Quindi fino a questa data la partita non può disputarsi con la presenza del pubblico. Per questo motivo, come riporta la Stampa, si sta pensando di posticipare (L’ULTIMA SOLUZIONE)

Una confessione 'a metà', ma che sicuramente accende la curiosità dei lettori più interessanti del 'settore'. Lana Rhoades, attrice pornografica americana molto conosciuta, ha rivelato – in un video pubblicato dallo youtuber Mike Majlak – di essere stata contattata da un calciatore con 43 milioni di followers. "Ha ricevuto un messaggio privato da un calciatore che ha un contratto da 80 milioni di dollari", spiega lo youtuber. "Ha 43 milioni di follower", aggiunge l'attrice. 43 milioni di followers, sui social, sono una cifra abbastanza importante. Non

La Juventus pensa al futuro. E paga la clausola per un colpo di mercato. I bianconeri sono ovviamente concentrati sulla stagione in corso, ma provano anche ad anticipare i tempi per costruire una squadra sempre più competitiva. Secondo le ultime voci la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino Tomas Esteves, terzino del Porto. Si tratta di un classe 2002 e con ampi margini di miglioramento, ma ha già dimostrato di essere un calciatore affidabile e pronto per una grande squadra. Nel contratto del portoghese è prevista una clausola da 10 milioni di euro che il club italiano starebbe seriamente pensando di pagare, da superare la concorrenza del Borussia Dortmund (club che ha soffiato negli ultimi messi Haaland). Il presidente del Porto sta provando in tutti i modi a convincere il difensore a rinnovare il contratto. Nel frattempo circola sempre più insistenza il nome