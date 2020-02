Notizie del giorno – Calciatore di Serie A a letto con minorenne, bufera Cuadrado, novità su cessione Torino

NOTO CALCIATORE A LETTO CON UNA MINORENNE – Un nuovo clamoroso scandalo sconvolge il campionato di Serie A, bufera per una notizia a luci rosse. Secondo quanto riporta ‘Il Giornale di Vicenza’, una ragazza minorenne avrebbe ‘ingannato’ sull’età l’attaccante Mario Balotelli. Sarebbero andati in scena diversi incontri amorosi tra i due con la giovane (all’epoca dei fatti dunque minorenne) che adesso avrebbe ricattato il calciatore del Brescia chiedendogli denaro per non raccontare tutta la verità. La ragazza, ora diciannovenne, avrebbe incontrato SuperMario nella città di Nizza, il primo approccio sarebbe avvenuto nell’estate del 2017, il primo incontro ad ottobre fino al mese di gennaio 2018. Tra i due si sarebbero consumati rapporti sessuali e successivamente la ragazza avrebbe confidato a Balotelli la sua vera età. La richiesta economica ammonterebbe a 100 mila euro, in giro anche un audio che sarebbe stato proposto anche ad Alfonso Signorini per il settimanale ‘Chi’, ma la decisione fu quella di non pubblicare la notizia. (L’ARTICOLO COMPLETO)

BUFERA SOCIAL SU CUADRADO – Nel pomeriggio di domenica la Juventus è tornata alla vittoria, battendo allo Stadium il Brescia per 2-0. Le reti sono state messe a segno da Dybala e Cuadrado. Ma proprio quest’ultimo è finito nel solito ciclone social. Motivo? Il fallo su Bisoli, secondo tanti passibile di cartellino rosso. Molti utenti, infatti, hanno paragonato l’intervento del colombiano a quello di ieri di Schouten su Behrami in Bologna-Genoa, costato al centrocampista dei felsinei l’espulsione diretta. Nel caso dell’esterno bianconero, invece, neanche giallo. Non sono mancati, dunque, i messaggi contro la Vecchia Signora, alcuni molto pesanti e che richiamano addirittura una seconda Calciopoli. (LA FOTOGALLERY CON I MESSAGGI PIU’ FORTI)

NOVITA’ SU CESSIONE TORINO – Sono ore caldissime in casa Torino, sia per quanto riguarda il risultato sportivo che per il futuro del club. Dopo un buon inizio di stagione la squadra è crollata in termini di prestazioni e risultati, adesso ha bisogno di un cambio di passo per evitare spiacevoli sorprese. Il tecnico Walter Mazzarri è stato esonerato ed al suo posto è arrivato Longo, al momento non ci sono stati gli effetti sperati. La squadra si sta preparando per il posticipo contro il Milan, l’obiettivo è tornare a casa con un risultato positivo. Nel frattempo arrivano notizie clamorose che riguardano il futuro del club, Urbano Cairo avrebbe una trattativa per vendere la società a Del Vecchio, patron di Luxottica. Si tratta di una voce che si rincorre ormai da tempo ma che adesso starebbe trovando conferme. Ovviamente sono arrivate le reazioni da parte dei tifosi granata, in particolar modo sui social sono stati tantissimi i messaggi con i supporter entusiasti per la notizia. “Cairo è tutto debiti, con Luxottica sarebbe la svolta”, scrive un utente su Twitter. (LA FOTOGALLERY CON ALCUNE REAZIONI SOCIAL)