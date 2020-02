Notizie del giorno – Il nuovo 11 del Torino, la frecciata di Nedved ai giornalisti, arbitro spintonato

IL NUOVO 11 DEL TORINO – Ormai non ci sono più dubbi: sarà Moreno Longo il prossimo allenatore del Torino. Momento veramente negativo per la squadra granata, le ultime prestazioni sono state da dimenticare. Dopo un buon inizio di stagione gli uomini di Mazzarri hanno perso fiducia, la contestazione da parte dei tifosi nei confronti di presidente e allenatore ha fatto il resto. Sono stati questi i principali motivi che hanno portato al cambio di tecnico. Subito individuato il sostituto, si tratta di Moreno Longo, ex calciatore e tecnico della Primavera proprio granata. L’allenatore è pronto a rescindere il contratto con il Frosinone e firmare quello nuovo fino al 30 giugno. Longo può portare ad alcune varianti dal punto di vista tattico, Ecco la FOTOGALLERY con il possibile 11.

LA FRECCIATA DI NEDVED AI GIORNALISTI – “Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri”, con questo messaggio pubblicato su Twitter Sandro Piccinini ha messo benzina sul fuoco con riferimento alla partita di campionato Juventus-Fiorentina. Grandi polemiche per il secondo rigore concesso alla squadra di Maurizio Sarri. Attraverso le sue Instagram stories, il figlio di Pavel Nedved ha voluto rispondere per le rime a Piccinini: “Quando anche i giornalai fanno i giornalisti…” (L’ARTICOLO COMPLETO)

UN CALCIATORE AGGREDISCE L’ARBITRO – Quando il toro vede rosso non capisce più nulla e diventa violento. Ma in questo caso non c’entra niente l’animale ma il rosso sì. E’ il colore del cartellino sventolato dall’arbitro Mikael Lesage all’indirizzo prima di Bakayoko, ex centrocampista del Milan e poi di Gelson Martins. E’ successo nella gara di Ligue 1 tra Nimes e Monaco con il club del Principato che si è ritrovato in 9 in poco meno di un minuto. Il direttore di gara, al 32′ del primo tempo, ha deciso di estrarre il rosso diretto per un fallaccio di Bakayoko su Philippoteaux. A questo punto è esplosa la rabbia di Gelson Martins. Il portoghese ha aggredito l’arbitro verbalmente e con spintoni sotto lo sguardo attonito di compagni, tifosi e allenatori. Ora si parla di uno stop che va dai 2 ai 6 mesi. Il comitato disciplinare si riunirà mercoledì per decidere il prossimo futuro dell’attaccante del Monaco. Intanto, però, la Safe, unione arbitri francese, ha emesso un comunicato per nulla clemente nei suoi confronti: “Il suo gesto è vergognoso, intollerabile, insopportabile, inammissibile. Le immagini sono incredibili e sembrano provenire da un’altra epoca. L’arbitro non si tocca!”. (L’ARTICOLO COMPLETO)