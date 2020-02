Operazione Nostalgia: “Prossimo raduno al Sud Italia”. Destinazione incerta, ma c’è un indizio importante…

Gli anni novanta e duemila sono stati tra i più belli della storia della Serie A. Sui campi trovavamo gente del calibro di Del Piero, Batistuta, Totti, Trezeguet, Shevchenko, Ronaldo, Recoba. Alcuni di loro sono ancora protagonisti per puro divertimento. Serie A – Operazione Nostalgia, pagina molto seguita sui social, sta organizzando il suo terzo evento dopo quelli già realizzati in questi anni a Parma e Cesena. “593.654 sono le persone che ci seguono, ogni giorno, dal Sud Italia. Storia, calore, passione. Piazze che hanno fatto la storia del calcio”, è quanto si legge in un post pubblicato su Facebook.

Non è dato sapere il luogo del terzo raduno (sarà svelato solamente lunedì 17 alle ore 18.30). Ma nel frattempo si è scatenato il toto-città. A corredo del post c’è un’immagine di Del Piero e Recoba in una delle tappe precedenti. Un suggerimento stando a quanto riportato: “Provate intanto a chiudere gli occhi, vi abbiamo già dato un grosso indizio geografico“. La foto dei due protagonisti potrebbe richiamare lo stadio di Foggia, il “Pino Zaccheria”. Del Piero, infatti, vi esordì e Recoba fu decisivo al debutto in Coppa Italia. Ma i grandi teatri di questo spettacolo potrebbero essere parecchi. Al Sud c’è solo l’imbarazzo della scelta: da Reggio Calabria a Messina, da Catania a Palermo, e perché no Salerno, Avellino o Bari. I campioni ci sono, la sede pure, basterà aspettare qualche giorno per scoprirla e poi godersi lo spettacolo.