Ospina, ma come metti la barriera? Il portiere del Napoli finisce nel mirino dei tifosi [FOTO]

Stagione difficile per il Napoli, almeno in campionato. La squadra, prima di Ancelotti e ora di Gattuso, sembra andare meglio nelle coppe. Ottavi di Champions centrati, bene anche nella semifinale d’andata in Coppa Italia (vittoria a San Siro contro l’Inter 0-1). E’ proprio il campionato il tallone d’Achille dei partenopei in questa stagione. Il Napoli sembra essere su un’altalena: un giorno vince, l’altro perde. A finire, però, nel mirino dei tifosi (e non solo) è stato il portiere colombiano David Ospina, schierato titolare da Gattuso nelle ultime uscite.

In queste ore stanno facendo il giro del web delle foto della barriera posizionata da Ospina, nella gara interna contro il Lecce, in occasione della punizione vincente di Mancosu. Dalle immagini si vede il muro dei napoletani completamente esterno rispetto al palo che dovrebbe difendere. Inoltre, l’ultimo uomo della barriera si allontana dai compagni lasciando un ulteriore varco al tiratore del Lecce, che poi ci mette del suo indovinando una traiettoria perfetta all’incrocio dei pali. In basso le FOTO.