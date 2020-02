Anche il padre di Wanda Nara va contro la figlia: “Persa tra fama e soldi, ha cambiato atteggiamento”

Rapporti familiari tutt’altro che limpidi per Wanda Nara. Oltre alle scintille pubbliche con la sorella, a lanciare frecciate è anche il padre, Andres Nara. E non è la prima volta. In un’intervista alla rivista ‘Caras’, l’uomo ha attaccato la figlia senza mezzi termini: “Il rapporto che ho con Zaira è totalmente diverso rispetto a quello con Wanda. Era tutto più semplice con lei, ma ora ha un altro atteggiamento. Ha detto che sono stata la delusione più grande della sua vita? Vorrei che lei chiarisse questa cosa ad un certo punto. È persa nella sua fama e nei suoi soldi. L’ho sempre accompagnata e avrei voluto spaccare la testa a coloro che parlavano male di lei”.